56 الف زائر لمدينة البترا خلال شهر

انت الان تتابع خبر56الف زائر لمدينة البترا خلال شهر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت نسبة زيادة زوار مدينة البترا عن الشهر ذاته من العام الماضي 153%، وفق احصائية خاصة بأعداد زوار مدينة البترا الأثرية لشهر آب الماضي، نشرتها سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الخميس.



ووفقا للإحصائية، بلغ عدد زوار البترا الكلي لشهر آب، 56 ألف و182 زائر حيث بلغ عدد الأجانب منهم 41 ألف و468 زائر، وبلغ عدد الزوار الاردنيين والعرب 14 الف و714 زائر.



وبالمقارنة مع أعداد الزوار لنفس الشهر من العام الماضي فقد زار البترا 22 ألف و171 زائر من كافة الجنسيات، لتبلغ نسبة الزيادة للعام الحالي عن العام الماضي حوالي 153%.



وشهدت نسبة الزوار تقارباً للعام الحالي عن عام ٢٠١٩ والذي شهد أعلى عدد زوار في تاريخ سياحة البترا والذي بلغ عدد زوار شهر تموز 66 ألف و437 زائر من كافة الجنسيات.



رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات يتوقع أن ترتفع أعداد زوار المدينة الوردية خلال الأيام المقبلة تزامناً مع بدء الموسم السياحي خصوصاً أن العام الحالي يعد أفضل من العامين الماضيين 2021 و2020.



وأكد الفرجات أن السلطة تعمل حالياً بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة والمجتمعات المحلية على تنظيم الموقع الأثري والحد من المخالفات الموجودة لضمان سير العملية السياحية على أفضل صورة بما يتناسب مع المكانة العالمية لمدينة البترا ويعكس الصورة الحضارية لها.



وأشار الفرجات إلى أن السلطة وضمن خطة النقل التي باشرت بتنفيذها سابقاً والتي اشتملت على السيارات الكهربائية في الموقع الأثري والشارع الشرياني وربط الشارع بمنطقة وسط البلد وتخفيف الأزمة المرورية فيه، وقد بدأت بتشغيل النقل من خلال الطريق الخلفي.



وأشار الفرجات إلى أنه تم استحداث نقطة مبيعات لتذاكر الدخول للموقع الاثري في منطقة سيق البارد ليتسنى للزوار زيارة موقع الدير من خلالها ما سيسهم في إطالة مدة إقامة الزوار وتنويع التجربة السياحية في البترا واثراء تجاربهم.

