نعرض لكم الان تفاصيل خبر جازبروم الروسية تصدم أوروبا بوقف الغاز لأجل غير مسمى من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 06:11 مساءً - بلومبرج _ قالت شركة جازبروم الروسية إن خط أنابيب الغاز الرئيسي إلى أوروبا لن يُفتح كما هو مخطط له، مما يجعل المنطقة تقترب خطوة من انقطاع التيار الكهربائي وتقنين الكساد والركود الحاد.

وكان من المقرر إعادة فتح خط الأنابيب أمس السبت بعد الصيانة. ولكن في خطوة اللحظة الأخيرة، قالت الشركة إنه ظهرت مشكلة فنية وإن الأنبوب لا يمكن أن يعمل مرة أخرى حتى يتم إصلاحه. وقال الاتحاد الأوروبي إن جازبروم تتصرف بناء على «ادعاءات خاطئة» وقالت شركة سيمنز للطاقة التي تصنع توربينات خط الأنابيب إن ما وجدته جازبروم لا يبرر قطع الغاز.

تمثل هذه الخطوة ضربة قوية لأوروبا، التي تسعى جاهدة لخفض اعتمادها على الغاز الروسي قبل الشتاء، وكانت تنتظر خطوات موسكو التالية في حرب الطاقة. وبينما تحاول القارة تنفيذ تدابير لتجاوز فصل الشتاء، فإن الإغلاق غير المحدود لخط الأنابيب هو تصعيد يهدد بمزيد من الاضطرابات الاقتصادية.

الإغلاق غير المحدود لخط الأنابيب تصعيد يهدد بمزيد من الاضطرابات الاقتصادية

وقال سيمون تاجليابيترا من مركز أبحاث بروجيل في بروكسل «هذا الإعلان مجرد مؤشر آخر على أنه بين القضايا الفنية والخلافات بشأن العقود فإن الشتاء من دون غاز روسي هو السيناريو المركزي لأوروبا وأن بوتين يسعى لضرب أوروبا من حيث يكون ذلك أكثر إيلامًا».

مع ارتفاع الأسعار أربع مرات عما كانت عليه قبل عام، أدت أزمة الغاز بالفعل إلى إغلاق جزء من الصناعة الأوروبية وتقويض اليورو.

وقالت جازبروم إنه تم اكتشاف تسرب للنفط في توربين غاز، ولا يوجد ما يشير إلى المدة التي قد يستغرقها الإصلاح. وقالت إنه تم اكتشاف تسريبات زيت مماثلة في السابق في بعض التوربينات الأخرى، والتي لا تعمل الآن، و»القضاء التام على تسرب الزيت على هذه التوربينات ممكن فقط في حال وجود شركة إصلاح متخصصة».

قبل ساعات، قالت مجموعة السبع إنها تخطط لتطبيق سقف سعر على المشتريات العالمية من النفط الروسي.

تعمل أوروبا على بناء مخازنها، والتكيف مع واقع التدفقات الروسية المنخفضة. ومع ذلك، قد يزداد الوضع سوءًا عندما تنخفض المخزونات، خاصة مع اقتراب موسم التدفئة، أو إذا كانت أوروبا تعاني من نزلة برد شديدة.

“يجب أن نصل إلى 90-95% من التخزين بحلول فصل الشتاء، نحن في وضع أفضل بكثير ولكن من الواضح أن هذا لا يكفي، وستظل البيئة مليئة بالتحديات» هذا ما قاله أموس هوشستين المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة لتلفزيون بلومبرج بعد ظهر الجمعة. وأضاف أن الولايات المتحدة ستعطي الأولوية لأوروبا لمبيعات الغاز الطبيعي المسال.

قال هوكستين: «إذا حصلنا على شتاء متوسط، يجب أن نكون على ما يرام مع مستوى التخزين الذي تمكنت أوروبا من بنائه بالإضافة إلى تقليص الطلب». «ولكن إذا أصبح الجو أكثر برودة، فمن الواضح أنه سيتعين علينا بذل المزيد والتأكد من استعدادنا لذلك.”

وقالت جازبروم إن شركة سيمنز -التي تصنع التوربينات- أكدت التسرب وتحتاج إلى إجراء إصلاحات بعيدًا عن الموقع. لكن شركة سيمنز إنرجي قالت إن التسريبات التي استشهدت بها شركة غازبروم ليست سببًا لوقف تدفق الغاز. ولم يصدر تعليق فوري من الكرملين.

يأتي التصعيد الدراماتيكي في أزمة الطاقة في أوروبا في الوقت الذي كانت فيه الأسعار تتراجع. وإذا استمر الإغلاق، فإنه يعرض الأسر والمصانع والاقتصادات للخطر، مما يضعف سيطرة أوروبا التي تدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

لقد خفضت موسكو بالفعل بشكل كبير شحنات الغاز على مدار عدة أشهر. وقال المطلعون في الكرملين إن موسكو تستخدم تخفيضات الإمدادات لزيادة التوتر السياسي على الزعماء الأوروبيين في محاولة لإجبارهم على إعادة النظر في دعمهم لكييف.

التوقف الكامل لخط نوردستريم، الذي يمتد تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا، لن يترك سوى طريقين رئيسيين لتزويد الغاز إلى الاتحاد الأوروبي: أحدهما عبر أوكرانيا أو TurkStream عبر البحر الأسود.

ألمانيا، التي تراكم اعتمادها لعقود على الغاز الروسي الرخيص، تحاول الآن إعادة تنظيم سياستها في مجال الطاقة في غضون أسابيع فقط لحماية اقتصادها القوي. قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك هذا الأسبوع إن البلاد لا يمكنها الاعتماد على الغاز الروسي على الإطلاق.

وقالت وزارة الاقتصاد: «لقد رأينا بالفعل عدم موثوقية روسيا في الأسابيع القليلة الماضية، وبالتالي فقد واصلنا بشكل ثابت ومستمر إجراءاتنا لتعزيز الاستقلال عن واردات الطاقة الروسية». وقالت الوزارة إن أمن الإمدادات مضمون.

يدرس الاتحاد الأوروبي تدخلات غير مسبوقة في سوق الطاقة، بما في ذلك تحديد سقف للأسعار، وخفض الطلب على الطاقة وضرائب غير متوقعة على الأرباح. ساعدت تلك المناقشات في خفض الأسعار هذا الأسبوع.

ويسعى الاتحاد أيضًا إلى الاستعداد لخطر قطع الغاز الروسي عن طريق تجديد الاحتياطيات وتأمين إمدادات بديلة مثل الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. ولا يزال هذا العمل قيد التقدم.

خيارات الإمداد البديلة

قالت شركة جازبروم الروسية يوم الجمعة إن خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا سيخضع لمزيد من الصيانة بعد إلغاء مهلة السبت لاستئناف التدفقات، مما يعمق الصعوبات التي تواجه أوروبا في تأمين الوقود.

كانت جازبروم خاضعة بالفعل لأعمال الصيانة من 31 أغسطس إلى 31 سبتمبر، مما أثار مخاوف بشأن الإمداد إلى أوروبا قبل بداية فصل الشتاء إذا تم تمديد الانقطاع.

خفضت روسيا التدفقات عبر خط الأنابيب إلى 40% من طاقتها في يونيو و20% في يوليو.

كما قطعت الإمدادات عن عدة دول أوروبية مثل بلغاريا والدنمارك وفنلندا وهولندا وبولندا وقلصت التدفقات عبر خطوط أنابيب أخرى منذ إطلاق ما تسميه موسكو «عمليتها العسكرية الخاصة» في أوكرانيا.

ما هي الطرق الرئيسية لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا؟

تزود روسيا عادة بنحو 40% من الغاز الطبيعي في أوروبا، عبر خطوط الأنابيب في الغالب. وبلغت التسليمات العام الماضي نحو 155 مليار متر مكعب.

عبر أوكرانيا يذهب الغاز بشكل رئيسي إلى النمسا وإيطاليا وسلوفاكيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية. أغلقت أوكرانيا خط أنابيب عبور سوخرانوفكا الذي يمر عبر الأراضي التي تحتلها روسيا في شرق البلاد.

وتسعى الدول الأوروبية لإيجاد إمدادات بديلة، ولا يزال آخرون، بما في ذلك ألمانيا، بحاجة إلى الغاز الروسي ويحاولون إعادة تعبئة مخزون الغاز قبل الشتاء.

تشمل الطرق البديلة إلى أوروبا التي لا تمر عبر أوكرانيا خط أنابيب يامال-أوروبا، الذي يعبر بيلاروسيا وبولندا إلى ألمانيا.

تبلغ طاقة خط أنابيب يامال-أوروبا 33 مليار متر مكعب، أي نحو سدس صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا. وانعكست التدفقات لتتدفق شرقًا بين بولندا وألمانيا منذ بداية هذا العام.

فرضت موسكو عقوبات على مالك الجزء البولندي من خط أنابيب يامال-أوروبا. ومع ذلك، يمكن لبولندا أن تدير خط أنابيب يامال دون عكس تدفق الغاز، حسبما قال وزير المناخ.

في نورد ستريم 1 ، ألقى الكرملين باللوم على العقوبات الغربية في تأخير إعادة المعدات المرسلة للصيانة إلى كندا.

الموردان البديلان في أوروبا

بعض البلدان لديها خيارات إمداد بديلة وشبكة الغاز الأوروبية مرتبطة بحيث يمكن تقاسم الإمدادات، على الرغم من أن سوق الغاز العالمية كانت ضيقة حتى قبل الأزمة الأوكرانية.

وقد تستورد ألمانيا، أكبر مستهلك للغاز الروسي في أوروبا، والتي أوقفت التصديق على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الجديد من روسيا بسبب حرب أوكرانيا، من بريطانيا والدنمارك والنرويج وهولندا عبر خطوط الأنابيب.

تعمل النرويج، ثاني أكبر مورد للغاز في أوروبا بعد روسيا، على زيادة الإنتاج لمساعدة الاتحاد الأوروبي في تحقيق هدفه المتمثل في إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.

وقعت شركة Centrica البريطانية (CNA.L) صفقة مع شركة Equinor النرويجية (EQNR.OL) لتوفير إمدادات إضافية في فصول الشتاء الثلاثة المقبلة. لا تعتمد بريطانيا على الغاز الروسي ويمكنها أيضًا التصدير إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب.

يمكن لجنوب أوروبا استقبال الغاز الأذربيجاني عبر خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي إلى إيطاليا وخط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول (TANAP) عبر تركيا.

وقالت الولايات المتحدة إنها تستطيع توريد 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام.

لكن مصانع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة تنتج بكامل طاقتها، وسيؤدي انفجار في محطة رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس إلى إبقائها معطلة حتى أواخر نوفمبر.

تمتلك محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا أيضًا قدرة محدودة على الواردات الإضافية، على الرغم من أن بعض الدول تقول إنها تبحث عن طرق لتوسيع الواردات والتخزين.

ألمانيا من بين أولئك الذين يرغبون في بناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال. تخطط لبناء اثنتين في غضون عامين فقط.

وقالت بولندا، التي تعتمد على روسيا في نحو 50 بالمئة من استهلاكها من الغاز أو نحو عشرة مليارات متر مكعب، إنها تستطيع الحصول على الغاز عبر صلتين مع ألمانيا. سيتم افتتاح خط أنابيب جديد يسمح بتدفق ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًّا بين بولندا والنرويج في أكتوبر. كما تم تشغيل وصلة غاز جديدة بين بولندا وسلوفاكيا الأسبوع الماضي.

تريد إسبانيا إحياء مشروع لبناء خط ثالث للغاز عبر جبال بيرينز، لكن فرنسا قالت إن محطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة، التي يمكن جعلها عائمة، ستكون خيارًا أسرع وأرخص من خط أنابيب جديد.

خيارات أخرى للتعامل مع أزمة إمدادات الغاز

يمكن للعديد من الدول أن تسعى لسد أي فجوة في إمدادات الطاقة من خلال التحول إلى واردات الكهرباء عبر الموصلات البينية من جيرانهم أو من خلال تعزيز توليد الطاقة من الطاقة النووية أو مصادر الطاقة المتجددة أو الطاقة الكهرومائية أو الفحم.

يتراجع توافر الطاقة النووية في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا حيث تواجه المحطات انقطاعًا مع تقدم العمر أو يتم إيقاف تشغيلها أو إيقافها تدريجيًّا. انخفضت المستويات المائية هذا الصيف بسبب قلة هطول الأمطار وموجة الحر.

تحاول أوروبا التحول من الفحم لتلبية الأهداف المناخية، لكن بعض المصانع أعيد تشغيلها بالفحم منذ منتصف عام 2021 بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

اتفق وزراء الطاقة على أنه يتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي خفض استخدام الغاز طواعية بنسبة 15% من أغسطس إلى مارس، مقارنة بمتوسط استخدامها السنوي خلال الفترة 2017-2021 وتقديم أهداف على مستوى الاتحاد الأوروبي لإعادة تعبئة تخزين الغاز.

أطلقت ألمانيا المرحلة الثانية من خطتها الطارئة للغاز ذات المراحل الثلاث وحثت الشركات والمستهلكين على توفير الغاز لتجنب التقنين القسري.

قال وزير الطاقة الهولندي إنه يمكن استدعاء حقل جرونينجن لمساعدة الدول المجاورة في حالة الانقطاع الكامل للإمدادات الروسية، لكن زيادة الإنتاج قد تتسبب في حدوث زلازل.