انت الان تتابع خبر العبداللات: مليون دينار غير كافية للمياه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد رئيس مجلس محافظة العاصمة أحمد العبداللات، الأحد، أن مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي مهمة للعاصمة عمان، قائلا إن:" مجلس محافظة العاصمة ليس جهة تنفيذية لتنفيذ هذه المشاريع، بل يقر موازنة العاصمة بشكل عام، من ضمنها مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي".



وأضاف أن موازنة العاصمة عمان جاءت أقل من المرجو هذا العام، حيث بلغت قيمة الموازنة 17 مليون دينار منها 14 مليون دينار مشاريع مستمرة و3 مليون دينار مشاريع جديدة.وأشار العبداللات إلى أن مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي أولوية للعاصمة عمان، حيث تم تخصيص من مليون دينار إلى مليون و200 ألف دينار من موازنة المحافظة لهذه المشاريع، مؤكدا أنه هذه المبالغ غير كافية.



وبين رئيس مجلس محافظة العاصمة أن هناك وعود من نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة بأن تكون موازنة العاصمة عمان أعلى من موازنة هذا العام.



ولفت العبداللات إلى أن مجلس محافظة العاصمة اشترط بأن تتعهد الجهة المسؤولة عن تنفيذ أي مشروع يدرج على الموازنة، بتزويد المجلس بسند إلتزام مالي لتنفيذ المشروع.



وحول أبرز المشاريع الموجودة على أجندة مجلس المحافظة، قال العبداللات إن تم التركيز على أهم نواقص العاصمة عمان وهي: شبكات المياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل بعض المدارس بالإضافة إلى تطوير المراكز الصحية الأولية والنهوض بها.



وأكد أنه سيكون هناك إنجاز المشاريع وتمديد جزء كبير من شبكات المياه والصرف الصحي على مدار عمر مجلس محافظة المياه الممتدة على 4 أعوام.





