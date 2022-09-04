أسعار الذهب المحلية تحقق مكاسب تناهز 39 جنيها في أسبوع

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب المحلية تحقق مكاسب تناهز 39 جنيها في أسبوع من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 04:08 مساءً - شاهندة إبراهيم – حققت أسعار الذهب مكاسب ناهزت 39 جنيهًا، بنسبة بلغت 3.6% بالسوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت.
في حين خسرت الأوقية نحو 1.8% بالسوق العالمية لتواصل تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي، بفعل ارتفاع الدولار، وضغط عوائد سندات الخزانة المرتفعة، بجانب توقعات بأن يتمسك الفيدرالي الأمريكي بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة، والتي من المرجح رفعها بزيادة قدرها 75 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر الجاري.
وهذا من شأنه خفض التحفيز ورفع الفائدة مما يدفع عائدات السندات الحكومية للارتفاع، ليزيد ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدًا.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، أن الأوقية افتتحت تعاملات الأسبوع بالبورصة العالمية عند مستوى 1721 دولارًا، ولامست مستوى 1743 دولارًا، ثم تراجعت لمستوى 1690 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع مساء الجمعة عند مستوى 1709 دولارات، بارتفاع قدره 1.1% خلال تعاملات يوم الجمعة فقط، وذلك بفعل تراجع نسبي للدولار.
أما على الصعيد المحلي، فقد افتتح عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 1074 جنيهًا، ثم لامس سعر 1117 جنيهًا، واختتم التداولات عند 1113 جنيهًا.
وأشار إمبابي، إلى أن تنامي الطلب على الذهب في إطار الغرض الاستثماري بهدف الحفاظ على قيمة الأموال من ارتفاع معدلات التضخم.
ولفت إلى أن ارتفاع الطلب في ظل وقف الاستيراد أدى إلى نقص في المعروض داخل السوق، ما دفع الشركات لمنح العملاء مدد لتسليم السبائك والجنيهات بين أسبوع وأسبوعين، بخلاف المشغولات التي تسلم فوريًا.
وأوضح أن أسعار الذهب تحدد بالسوق المحلية وفقًا لثلاثة عوامل، تتضمن سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلية، والعرض والطلب.
وتابع: يعد سعر الدولار والعرض والطلب، هما العاملان الأكثر تأثيرًا في تحديد الأسعار محليًا في الآونة الأخيرة، فمن الملاحظ ارتفاع سعر الذهب محليًا على الرغم من تراجع الأسعار بالبورصة العالمية، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، إذ أن كل تراجع للجنيه أمام الدولار بنحو 5 قروش يرفع سعر الذهب بنحو 5 جينهات.
ولفت إلى أن التوقعات القوية بتحرير سعر الصرف، أدت لارتفاع الطلب مؤخرًا، في ظل نقص المعروض، وسط توجه المواطنين للذهب كملاذ آمن في مواجهة تدهور العملة والأسواق المتقلبة، حيث تراجعت قيمة الجنيه بنحو يقترب من 22% مع رفع المركزي أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
وأفاد بأن عيار 24 سجل 1272 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 954 جنيهًا، وعيار 14 تداول عند 742 جنيهات، والجنيه الذهب سجل 8904 جنيه.
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