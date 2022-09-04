نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب المحلية تحقق مكاسب تناهز 39 جنيها في أسبوع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 04:08 مساءً - شاهندة إبراهيم – حققت أسعار الذهب مكاسب ناهزت 39 جنيهًا، بنسبة بلغت 3.6% بالسوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت.

في حين خسرت الأوقية نحو 1.8% بالسوق العالمية لتواصل تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي، بفعل ارتفاع الدولار، وضغط عوائد سندات الخزانة المرتفعة، بجانب توقعات بأن يتمسك الفيدرالي الأمريكي بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة، والتي من المرجح رفعها بزيادة قدرها 75 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر الجاري.

وهذا من شأنه خفض التحفيز ورفع الفائدة مما يدفع عائدات السندات الحكومية للارتفاع، ليزيد ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، أن الأوقية افتتحت تعاملات الأسبوع بالبورصة العالمية عند مستوى 1721 دولارًا، ولامست مستوى 1743 دولارًا، ثم تراجعت لمستوى 1690 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع مساء الجمعة عند مستوى 1709 دولارات، بارتفاع قدره 1.1% خلال تعاملات يوم الجمعة فقط، وذلك بفعل تراجع نسبي للدولار.

أما على الصعيد المحلي، فقد افتتح عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 1074 جنيهًا، ثم لامس سعر 1117 جنيهًا، واختتم التداولات عند 1113 جنيهًا.

وأشار إمبابي، إلى أن تنامي الطلب على الذهب في إطار الغرض الاستثماري بهدف الحفاظ على قيمة الأموال من ارتفاع معدلات التضخم.

ولفت إلى أن ارتفاع الطلب في ظل وقف الاستيراد أدى إلى نقص في المعروض داخل السوق، ما دفع الشركات لمنح العملاء مدد لتسليم السبائك والجنيهات بين أسبوع وأسبوعين، بخلاف المشغولات التي تسلم فوريًا.

وأوضح أن أسعار الذهب تحدد بالسوق المحلية وفقًا لثلاثة عوامل، تتضمن سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلية، والعرض والطلب.

وتابع: يعد سعر الدولار والعرض والطلب، هما العاملان الأكثر تأثيرًا في تحديد الأسعار محليًا في الآونة الأخيرة، فمن الملاحظ ارتفاع سعر الذهب محليًا على الرغم من تراجع الأسعار بالبورصة العالمية، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، إذ أن كل تراجع للجنيه أمام الدولار بنحو 5 قروش يرفع سعر الذهب بنحو 5 جينهات.

ولفت إلى أن التوقعات القوية بتحرير سعر الصرف، أدت لارتفاع الطلب مؤخرًا، في ظل نقص المعروض، وسط توجه المواطنين للذهب كملاذ آمن في مواجهة تدهور العملة والأسواق المتقلبة، حيث تراجعت قيمة الجنيه بنحو يقترب من 22% مع رفع المركزي أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وأفاد بأن عيار 24 سجل 1272 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 954 جنيهًا، وعيار 14 تداول عند 742 جنيهات، والجنيه الذهب سجل 8904 جنيه.