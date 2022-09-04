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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السفير السعودي: استثمارات المملكة في القطاع العقاري المصري… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 02:07 مساءً - إسلام سالم _ قال السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، إن استثمارات المملكة تعتبر من أوائل الاستثمارات العربية التي دخلت مصر، موضحًا أن نمو الاستثمارات الذي نشاهده ليس نموًّا بشكل مفاجئ أو وقتي فقط، بل إنه مستمر منذ دخول هذه الاستثمارات.
أضاف نقلي، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن هذه الاستثمارات موزعة ما بين استثمارات حكومية واستثمارات القطاع الخاص التي تمثل الجزء الأكبر من اقتصاديات الدول، موضحًا أن الاستثمارات السعودية في مصر تتوزع على عدة مجالات، منها العقارية والطبية والصناعية والزراعية وغيرها.
وفيما يخص نمو استثمارات المملكة في مصر بالقطاع العقاري بشكل أكبر، أكد السفير أن الاستثمارات في القطاع العقاري المصري هي الأوضح ولكنها ليست الأكثر، فهناك الاستثمار الصحي والطبي بجانب استثمارات صناعية وتلك الاستثمارات قد لا تحظى بنفس شهرة الاستثمار العقاري ولكنها جيدة.
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