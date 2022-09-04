عرضان مصري وخليجي يتنافسان على الشراكة في فندق كونتننتال…

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 01:09 مساءً - إسلام سالم _ كشفت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، عن انحسار المنافسة على تطوير جراند كونتننتال التاريخي حتى الآن بين مستثمرين فقط، أحدهما مصري والآخر من دول الخليج.

وقالت حطبة لجريدة دوت الخليج إن مستثمرين فقط قاما بسحب كراسة الشروط، ومحدد يوم 15 سبتمبر موعدًا لتلقي العروض وفض المظاريف، مشيرة في الوقت نفسه إلى إمكانية تقدم مستثمرين آخرين للمنافسة خلال الأيام المقبلة.

وكانت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- طرحت مطلع شهر أغسطس الماضي، دعوة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجال المشروعات الفندقية والإدارية والتجارية، للمشاركة في رأسمال شركة مشتركة لمشروع إعادة إحياء فندق الكونتيننتال بميدان الأوبرا بوسط القاهرة لما كان عليه عند إنشائه عام 1870، بنسبة 40% في أرض ومباني المشروع.

وحددت الدعوة الحصول على كراسة الشروط والمعلومات الخاصة بالمشروع مقابل عشرة آلاف جنيه، وذلك ابتداء من 4 أغسطس الماضي، على أن يتم تقديم العروض في موعد أقصاه ظهر يوم الخميس 15 سبتمبر الجاري.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة الخديوية نظرًا لما تتميز به المنطقة من تراث معماري متميز، حيث تم إعداد التصميمات الخاصة بالفندق على نفس الطراز المعماري المميز وبنفس ارتفاعاته الأصلية التي أنشئ عليها مع مراعاة البصمة البنائية للمبنى الأصلي وحدوده الخارجية، بالإضافة إلى إعادة البناء طبقًا لواجهاته التاريخية، مع المحافظة على الواجهة المطلة على شارع عدلي وربطها ودمجها مع التصميم على الواجهات التي تم إعداداها والتي تتسق مع الطابع المعماري المميز للمبنى.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام ذكرت أنه تم بالتوازي مع الأعمال والدراسات الهندسية، الانتهاء من أعمال الهدم لمبنى الفندق المتهالك، والصادر له رخص هدم كلي في 31 يناير 2016 كبناء آيل للسقوط.

يشار إلى أن فندق كونتننتال بدأ إنشاؤه عام 1866، ثم تم تطويره وتغيير اسمه إلى جراند كونتيننتال عام 1908.. وقد شهد الفندق أحداثًا تاريخية هامة، ويعتبر ثاني فندق بعد فندق شبرد تم بناؤه وقت افتتاح قناة السويس في الستينيات من القرن التاسع عشر.