أبو ريا: 20 مليون دولار قيمة صادرات الشرق الأوسط للكربون…

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 12:11 مساءً - إسلام سالم: ارتفع حجم استثمارات شركة الشرق الأوسط للكربون، المتخصصة في إنتاج الكربون الذي يعد مكونا رئيسيا في صناعة الحديد والصلب، إلى أكثر من 500 مليون جنيه، فيما بلغ حجم صادرتها السنوية إلى 20 مليون دولار، بحسب رئيس مجلس الإدارة، وليد أبو ريا.

وقال أبو ريا، في مؤتمر صحفي اليوم، إن مصنع الشركة يشكل أحد مصادر الدولة في توليد النقد الأجنبي بمصر؛ “لأن وجوده بالمنطقه الحرة يلزم تصدير أكثر من 50% على الأقل من الإنتاج”، مؤكدا أن المصنع يعمل نحو 600 عامل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشار إلى أن المصنع يصدر حوالي 80 ألف طن سنويًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من الإنتاج، الذي يصل إلى 140 ألف طن.

وأوضح أبو ريا أن أبرز الشركات التي يصدر إليها إنتاج «الشرق الأوسط للكربون»: صلب البحرين، والإمارات للصلب، والكويت للصلب، وسوحار للصلب، وجندال للصلب في عمان، والراجحي للصلب وسابك في السعودية، وفولاذ بتونس، لافتا إلى أنها تخطط لأختراق أسواق جديدة.

وأشار إلى أن الشركة رفضت طلبات عدد من الدول؛ نتيجة عدم قدرتها على الإنتاج بالطاقة الكاملة بسبب بعض المشاكل الخاصة باستخراج المستندات اللازمة لاستمرارية أعمال المصنع، والذي بدأ العمل قبل 22 عاما، وهو ما منع دخول سيولة دولارية كبيرة إلي السوق المصرية.

وأضاف: “وهناك تعاقدات مع مع السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان توقفت بشكل تام لعدم إمكانية دخول الخام إلى المصنع”.

وطالب رئيس مجلس إدارة الشرق الأوسط للكربون بضرورة تسهيل إجراءات الإفراج عن شحنة المواد الخام من الميناء بعد وصول سفينة تحمل 5 آلاف طن خام من روسيا، لافتا إلى تحمل الشركة غرامة تأخير بقيمة 7 آلاف دولار يوميا، بإجمالي 241 ألف دولار حتى الآن، مشيرًا إلى أن الشركة تستقبل شحنة كل أسبوعين بحوالي 5 الآف طن.

وتابع أن المصنع يعمل في إنتاج الكربون المستخدم بشكل رئيسي في صناعة الحديد والصلب، والذي تأسس قبل 22 عامًا بالمنطقه الحرة العامة بالسويس، على مساحة 15 ألف متر مربع، وحاصل على جميع الموافقات البيئية والتراخيص المطلوبة من الحكومة.