- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر ألمانيا: وضع إمدادات الغاز في البلاد آمن حاليا لكنه غير… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 10:10 صباحاً - سكاي نيوز عربية – قالت الشركة المنظمة لشبكة الغاز في ألمانيا إن وضع إمدادات الغاز في البلاد آمن في الفترة الحالية، لكنه غير مستقر.
وأضافت الشركة في تقرير لها، اليوم السبت، أنها لا تستبعد حدوث مزيد من التدهور في أوضاع البلاد فيما يتعلق بأمن الطاقة.
وتأتي تصريحات الشركة، والتي تنظم شبكة الغاز في أكبر اقتصاد في أوروبا، بعد يوم من إعلان شركة “جازبروم” الروسية وقف شحنات الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” إلى أجل غير مسمى، نتيجة عطل في أحد توربينات الخط.
وتراجعت روسيا عن الموعد النهائي لاستئناف التدفقات عبر خط الأنابيب والذي كان مقررا يوم السبت، قائلة إنها وجدت تسربا للنفط في محرك للخط أثناء الصيانة، بعد أن أوقفت إمدادات الخط بشكل كلي نهاية شهر أغسطس.
وقالت الشركة المنظمة الألمانية في تقريرها اليومي عن وضع الغاز إن العيوب التي يزعم الجانب الروسي وجودها في توربين خط “نورد ستريم 1” ليست سببا فنيا لوقف التدفقات.
وتأتي تصريحات الشركة على الرغم من تأكيد المستشار الألماني أولاف شولتس، في بيان له الثلاثاء الماضي أن ألمانيا اتخذت العديد من الاستعدادات التي جعلتها في وضع أفضل بكثير من حيث أمن الإمدادات مما كان متوقعا قبل شهرين.
وأضاف أن ألمانيا تستطيع التعامل بشكل جيد مع التحديات الروسية، والتي تستخدم الغاز “كجزء من استراتيجيتها في التعامل مع أزمة أوكرانيا”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا: وضع إمدادات الغاز في البلاد آمن حاليا لكنه غير… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.