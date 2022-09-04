وزير المالية: توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين أولوية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 10:10 صباحاً - أ ش أ – قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين “أولوية رئاسية” رغم كل التحديات العالمية القاسية، التي تؤدي إلى “ضغوط شديدة جدًا على الموازنة العامة للدولة”.

وأضاف وزير المالية: “كما تجاوزنا جائحة كورونا دون نقص في السلع، فسنتخطى أيضًا الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية”.

جاء ذلك في حوار مفتوح مع عدد من شباب وطلاب الجامعات، وممثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالفيوم، اليوم السبت، خلال الاحتفال بالتجربة المصرية للموازنة التشاركية، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية محمد أمين.

وأضاف الوزير أن الدولة تمضي في مسيرتها التنموية، رغم كل التحديات التي تعانيها كبرى الاقتصادات في العالم، منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية-الروسية وقبلها “كوفيد-19″؛ حيث ارتفع التضخم بمعدلات غير مسبوقة، وشهدت سلاسل الإمداد والتموين اضطرابًا حادًا؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب.