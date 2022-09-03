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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 11:08 مساءً - – طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية ، المشتري الرسمي للحبوب، يوم السبت ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية للتوريد بين 20 أكتوبر والعاشر من نوفمبر وبين 11 و30 نوفمبر أو خلال أي من الفترتين.
وقالت الهيئة إنه يتعين تقديم العروض من أجل السداد عبر خطاب ائتمان مدته 180 يوما، مضيفة أن الموعد النهائي لتلقي العروض هو الثلاثاء السادس من سبتمبر .
وذكرت الهيئة أنه يتعين تقديم العروض على أساس التكلفة والشحن.
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