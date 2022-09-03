مال وأعمال

هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 11:08 مساءً - – طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية ، المشتري الرسمي للحبوب، يوم السبت ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية للتوريد بين 20 أكتوبر والعاشر من نوفمبر وبين 11 و30 نوفمبر أو خلال أي من الفترتين.

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وقالت الهيئة إنه يتعين تقديم العروض من أجل السداد عبر خطاب ائتمان مدته 180 يوما، مضيفة أن الموعد النهائي لتلقي العروض هو الثلاثاء السادس من سبتمبر .

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وذكرت الهيئة أنه يتعين تقديم العروض على أساس التكلفة والشحن.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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