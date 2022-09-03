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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بريطانيا تواجه عجزا قيمته 60 مليار جنيه إسترليني بفعل التضخم… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 09:11 مساءً - بلومبرج _ ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن المملكة المتحدة تواجه عجزا قدره 60 مليار جنيه إسترليني (69 مليار دولار)، بحلول منتصف العقد، بسبب التضخم وارتفاع تكاليف الدين الحكومي وخطط الإنفاق الخاصة بوزيرة الخارجية ليز تراس، الأوفر حظا لتولي منصب رئيس وزراء البلاد.
وأضافت الصحيفة أن خطط تراس للتخفيضات الضريبية والإنفاق الدفاعي ستمنعها من الالتزام بالقواعد المالية للحكومة بشأن دين المملكة المتحدة، الذي يتزايد بشكل كبير، مستشهدة بحساباتها الخاصة التي تستخدم بيانات من مكتب مسؤولية الميزانية.
وفي حين توقع المكتب في مارس الماضي أن تفي المملكة المتحدة بقواعدها المالية، بتوفير حوالي 30 مليار جنيه إسترليني ، فإن الديون المرتفعة وتكاليف الرعاية الاجتماعية، التهمت كل ذلك.
وأن هذا ،إضافة إلى عزم تراس إلغاء الزيادات في التأمين الوطني والضريبة على الشركات المخطط لها ودعم الإنفاق الدفاعي، سيغير بشكل جذري المالية العامة.
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