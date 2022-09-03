- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يحث الصين والهند على الانضمام لفرض سقف على… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 06:11 مساءً - وكالات _ حث الاتحاد الأوروبي اليوم السبت الصين والهند على الانضمام إلى مبادرة مجموعة السبع لفرض سقف على أسعار النفط الروسي، قائلا إنه من غير العدل أن تدفع الدول إيرادات فائضة لموسكو وسط حرب الكرملين في أوكرانيا.
وأعلنت دول مجموعة السبع أمس الجمعة أنها اتفقت على خطة لفرض سعر محدد على النفط الروسي، بهدف تقليل الأرباح التي تجنيها روسيا من بيع النفط وضمن عقوبات ضد الكرملين بسبب حربه على أوكرانيا.
وزادت الصين والهند مشترياتهما من النفط الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، مستفيدة من أسعار مخفضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي يحث الصين والهند على الانضمام لفرض سقف على… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.