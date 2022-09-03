مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يحث الصين والهند على الانضمام لفرض سقف على…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يحث الصين والهند على الانضمام لفرض سقف على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 06:11 مساءً - وكالات  _ حث الاتحاد الأوروبي اليوم السبت الصين والهند على الانضمام إلى مبادرة مجموعة السبع لفرض سقف على أسعار النفط الروسي، قائلا إنه من غير العدل أن تدفع الدول إيرادات فائضة لموسكو وسط حرب الكرملين في أوكرانيا.

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وأعلنت دول مجموعة السبع أمس الجمعة أنها اتفقت على خطة لفرض سعر محدد على النفط الروسي، بهدف تقليل الأرباح التي تجنيها روسيا من بيع النفط وضمن عقوبات ضد الكرملين بسبب حربه على أوكرانيا.

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وزادت الصين والهند مشترياتهما من النفط الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، مستفيدة من أسعار مخفضة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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