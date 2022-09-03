الاتحاد الأوروبي يحث الصين والهند على الانضمام لفرض سقف على…

دبي - احمد فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 06:11 مساءً - وكالات _ حث الاتحاد الأوروبي اليوم السبت الصين والهند على الانضمام إلى مبادرة مجموعة السبع لفرض سقف على أسعار النفط الروسي، قائلا إنه من غير العدل أن تدفع الدول إيرادات فائضة لموسكو وسط حرب الكرملين في أوكرانيا.

وأعلنت دول مجموعة السبع أمس الجمعة أنها اتفقت على خطة لفرض سعر محدد على النفط الروسي، بهدف تقليل الأرباح التي تجنيها روسيا من بيع النفط وضمن عقوبات ضد الكرملين بسبب حربه على أوكرانيا.

وزادت الصين والهند مشترياتهما من النفط الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، مستفيدة من أسعار مخفضة.