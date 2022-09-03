مال وأعمال

باولو جنتيلوني: الاتحاد الأوروبي يتوقع من روسيا احترام عقود…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر باولو جنتيلوني: الاتحاد الأوروبي يتوقع من روسيا احترام عقود… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 05:16 مساءً - سي إن بي سي _ قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني اليوم السبت، إن التكتل يتوقع من روسيا أن تحترم عقود الطاقة التي أبرمتها، لكنه مستعد لمواجهة التحدي إذا لم تفعل ذلك.

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وقال جنتيلوني للصحفيين “نتوقع أن تحترم روسيا العقود التي أبرمتها”، رداً على سؤال بشأن وقف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1.

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وتابع خلال مؤتمر أعمال منتدى أمبروسيتي في شمال إيطاليا “لكن حتى إذا استمر أو زاد استخدام الطاقة كسلاح، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد، مشيراً إلى مستويات تخزين الغاز المرتفعة وخطط الحفاظ على الطاقة في الشتاء.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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