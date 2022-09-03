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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 04:16 مساءً - قام محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية موسعة في مقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على مستوى جاهزية المقر لاستقبال الموظفين المقرر انتقالهم للعمل بالحي الحكومي.
وتجول داخل المبنى ومكاتب المقر الوزاري لمتابعة توزيعها على مستوى الإدارات المختلفة، وكذلك تأثيث المكاتب وقاعات الاجتماعات، إلى جانب الاطلاع على المرافق والتجهيزات الداخلية بالمبنى، مشيدًا بجودة التجهيزات التي راعت توفير بيئة عمل جيدة وطراز معماري حديث.
وأكد الوزير محمود عصمت أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية إداريا وتقنيا تسهم في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبداية عصر جديد من العمل الحكومي المتطور في إطار الجمهورية الجديدة التي دشنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستمع الوزير إلى عرض توضيحي حول الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمبنى وجاهزية الوزارة لاستقبال كوادرها لبدء العمل فيها، سواء فيما يخص المرافق والخدمات أو البنية التحتية المعلوماتية للوزارة بمقرها الجديد.
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