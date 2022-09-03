إدارة بايدن ستبقى على التعريفات الجمركية على الواردات…

دبي - احمد فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 03:00 مساءً - _ قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة، إنها ستبقي التعريفات الجمركية على الواردات الصينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات، في الوقت الذي تقوم فيه بمواصلة المراجعة القانونية للرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في إشعار اتحادي إنه تلقى طلبات من الشركات والأطراف المعنية الأخرى بالإبقاء على التعريفات المفروضة في 2018 و 2019، تم جمع الطلبات خلال فصلي الربيع والصيف.

واستنادا إلى قانون التجارة لعام 1974 الذي تم بموجبه فرض الرسوم سيقوم مكتب الممثل التجاري الأمريكي بمراجعة رسمية لما إذا كان يجب إبقاء سريان التعريفات ، وهي عملية قد تستغرق شهورا.

وكانت إدارة بايدن تدرس ما إذا كانت سترفع بعض التعريفات كوسيلة لتقليل الضغوط التضخمية.