أسعار الذهب ترتفع عند التسوية لكنها تسجل خسائر أسبوعية بنحو…

دبي - احمد فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 02:08 مساءً - سي إن بي سي _ ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة إضافة الاقتصاد الأمريكي 315 ألف وظيفة في أغسطس الماضي مقارنة بتوقعات المحللين بإضافة 300 وظيفة.

أما معدل البطالة فارتفع عند 3.7% مقارنة بتوقعات المحللين بأن يستقر مسجلاً 3.5%.

وعند تسوية تعاملات الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.8% أو بحوالي 13.30 دولار للأونصة إلى 1722.60 دولار للأونصة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنحو 1.5%.

وكانت العقود الآجلة للذهب سجلت أقل مستوى منذ 20 يوليو عند تسوية تعاملات الخميس.

وكان جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي صرح الأسبوع الماضي بأن البنك سيواصل رفع الفائدة لكبح التضخم على الرغم أن تلك الزيادات تسبب ألماً للأسر والشركات.