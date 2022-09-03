انت الان تتابع خبر مركبات الكهرباء تتصدر الطلب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة محمّد البستنجي، إنّه تمّ التخليص 10089 مركّبة كهرباء خلال الشهور الثمانية الأولى، في حين بلغ إجماليّ المركبات المخلص عليها من المنطقة الحرّة الزرقاء خلال ذات الفترة 34834 مركّبة.



وبين البستنجي في تصريح صحفيّ، أنّ التخليص على المركبات الكهربائيّة من المنطقة الحرّة الزرقاء استحوذ على نحو 30 بالمئة من إجماليّ التخليص على كافّة أنواع المركبات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.



وبالنسبة للتخليص الإجماليّ من المنطقة الحرّة الزرقاء، أوضح أنّه تمّ التخليص على 7642 مركبة محرّك هايبرد، وعلى 6467 مركبة محرّك ديزل، و10636 مركبة محرّك بنزين.



ونوّه البستنجي إلى أنّ التخليص على المركبات في المنطقة الحرّة الزرقاء خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري شهد تقارباً بين مركبات البنزين والكهرباء، لكن مازال التخليص على مركبات البنزين يتصدّر الإجماليّ.



وقال إنّ الطلب على مركبات الكهرباء أصبح يتصدّر في المنطقة الحرّة الزرقاء، خاصّة وأنّ المشتري يجد الكثير من الخيارات في المنطقة الحرّة، مؤكّداً أنّ تجّار المنطقة الحرّة يعملون على توفير كافّة متطلّبات السوق المحلّيّة بشكل واسع ودون وجود أيّ نقص بالمركبات.

