انت الان تتابع خبر قرابة نصف مليون طن واردات لسوق عمان المركزي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4129.711 طن، توزعت على 2270.605 طن خضار،1607.174 طن فواكه، و 251.932 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 2665.916 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 40 إلى 50 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 25 إلى 50 قرش.

