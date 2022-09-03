انت الان تتابع خبر زيادة الطلب على الفوسفات والبوتاس والأسمدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجمع مصنعون على أن الصناعة الأردنية تملك مقومات عالية لمواجهة التحديات والتكيّف مع الصعوبات والظروف الدولية، لامتلاكها العديد من المميزات وبمقدمتها تنافسيتها العالية التي تمكنها من الوصول للأسواق التصديرية.



وقالوا إن من أهم العوامل التي أسهمت بهذا النمو، توجه العالم نحو الأمن الغذائي ما أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات الأردنية مثل الفوسفات والبوتاس والأسمدة، وعودة الحياة إلى سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع جاهزية المصانع الأردنية.ودعوا إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية، مثل اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا وكندا والاتحاد الأوروبي، واستغلال الفرص التصديرية، وتطوير آليات الترويج للمنتجات الأردنية وربطها بخطة أولويات للصادرات الوطنية لتعزيز تواجد المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية.



وحققت الصادرات الوطنية في النصف الأول من العام الحالي ارتفاعاً يقدر بـنحو 1.2 مليار دينار، حيث بلغت قيمتها 3.9 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 2.7 مليار دينار.



ومن أبرز السلع المصدرة في النصف الأول من العام الحالي، الألبسة والأسمدة والبوتاس الخام والفوسفات الخام والمنتجات الكيماوية.وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري، إن ارتفاع الصادرات الوطنية في النصف الأول من العام الحالي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الفوسفات عالميا، إضافة إلى بعض الصناعات الأخرى، مؤكدا قدرة الصناعة الأردنية على مواجهة التحديات والصعوبات، إضافة إلى جودتها وتنافسيتها العالية التي حققتها بالأسواق التصديرية.



وأضاف أنه رغم الزيادة التي حققتها الصادرات الصناعية منذ بداية العام الحالي ووصولها لأرقام غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، إلا أن ذلك ما زال يتركز بقطاعات صناعية بعينها ما يتطلب التركيز على الصناعات التحويلية التي تعطي قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني.



وشدد الخضري على ضرورة تنويع قاعدة السلع الصناعية التي يتم تصديرها للأسواق الخارجية من خلال استثمار الفرص التصديرية القائمة لدى القطاع الصناعي والتي ما زالت غير مستغلة، والمقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار، بمختلف القطاعات الصناعية، ما سيعمل على خفض العجز بالميزان التجاري وتوسيع الاستثمارات وتوليد المزيد من فرص العمل.



وأكد أهمية التركيز والاستغلال الأمثل للاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية، ولا سيما اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، مبينا وجود فرص كبيرة للمنتجات الصناعية الأردنية بهذين السوقين لم تستغل بعد.

