جازبروم الروسية توقف إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1 لأجل غير…

دبي - احمد فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 01:10 مساءً - سكاي نيوز _ أعلنت شركة جازبروم الروسية ، عملاق إنتاج الطاقة الروسي، إيقاف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” إلى أجل غير مسمى، اليوم الجمعة.

وأوضحت الشركة أنها أرسلت بيانًا إلى شركة سيمنس الألمانية توضح فيه أن التوربين الأخير في خط “نورد ستريم 1” قد تعطل.

وطالبت الشركة الروسية، “سيمنس” بإصلاح العطل في التوربين الأخير للخط، والذي يمد دول الاتحاد الأوروبي بالغاز عن طريق ألمانيا.

وكانت “جازبروم ” قد أعلنت في نهاية أغسطس الماضي أنها ستوقف إمدادات الغاز عبر “نورد ستريم 1” بشكل مؤقت ولمدة 3 أيام، بهدف القيام بعمليات للصيانة.

وكانت بيانات نشرها موقع شركة “نورد ستريم” المشغلة لخط أنابيب الغاز، في وقت سابق اليوم الجمعة، قد أشارت إلى أن تدفقات الغاز عبر “نورد ستريم 1” سيتم استئنافها اعتبارا من الثانية فجر السبت “منتصف ليل الجمعة بتوقيت غرينتش”، وبنسبة 20 بالمئة من السعة العادية، أي بنفس المستوى الذي سبق عملية الإيقاف، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، قد قال في وقت سابق، إن أوروبا لن تحصل على الغاز الروسي، إذا تبنت المفوضية الأوروبية قرارا يفرض حدًا أقصى على أسعار النفط الروسي.

ووافق وزراء مجموعة السبع ، اليوم الجمعة، على تبني خطة تهدف لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.