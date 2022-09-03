انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم السبت 3 سبتمبر 2022: الجملي بـ150 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 3 سبتمبر لعام 2022، حالة من الاستقرار عن أسعار أمس الجمعة ، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل.

تسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية

أسعار اللحوم اليوم السبت 3 سبتمبر 2022: