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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة الخزانة الأمريكية: تحديد سقف لأسعار النفط الروسي يزيد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 11:09 صباحاً - روسيا اليوم _ زعمت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الحد من أسعار النفط الروسي سيسرع من تدهور الاقتصاد الروسي ويقلل التضخم في الولايات المتحدة.
وأكدت يلين عزمها بالتعاون مع زملائها في مجموعة السبع على تحديد سقف لأسعار النفط الذي توفره روسيا للسوق العالمية.
وقالت الوزيرة في بيان “إجراءات اليوم ستوجه ضربة قوية للتمويل الروسي، وتحد من قدرة روسيا على شن حرب غير مبررة في أوكرانيا، وتسريع تدهور الاقتصاد الروسي”.
ووصفت سقف الأسعار بأنه من أقوى الأدوات المتاحة للإدارة الأمريكية “لمحاربة التضخم وحماية العمال ورجال الأعمال في الولايات المتحدة وحول العالم من ارتفاع الأسعار في المستقبل”.
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