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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الأمريكي يضيف 315 ألف وظيفة في أغسطس والبطالة ترتفع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 09:11 صباحاً - وكالات _ أضاف الاقتصاد الأمريكي 315 ألف وظيفة بالقطاع الخاص في شهر أغسطس، فيما توقع الخبراء من داو جونز إضافة 300 ألف وظيفة فقط.
ويذكر أن الاقتصاد الأمريكي نجح في إضافة 528 ألف وظيفة خلال يوليو.
وأفادت بيانات مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، أن معدل البطالة ارتفع إلى 3.7%، فيما توقع الخبراء أن يبقى عند 3.5% مثل قراءة شهر يوليو.
كما ارتفع متوسط الأجور في الساعة سنويًا عن شهر أغسطس بنسبة 5.2%، فيما توقع الخبراء أن ترتفع بـ 5.3%.
وقال جيروم باول رئيس الفيدرالي في آخر حديث له من جاكسون هول، إن سياسة رفع أسعار الفائدة قد يكون لها بعض الآلام، وفسر الاقتصاديون هذه الآلام بكونها إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد وزيادة البطالة، ودخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود.
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