مال وأعمال

الفائض التجاري في ألمانيا يسجل 5.4 مليار يورو خلال يوليو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الفائض التجاري في ألمانيا يسجل 5.4 مليار يورو خلال يوليو من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 07:08 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الجمعة، أن الفائض التجاري في ألمانيا بلغ 5.4 مليار يورو في يوليو تموز الماضي، مقابل فائض متوقع قدره 4.8 مليار يورو.

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وانخفضت صادرات ألمانيا بشكل أقل من المتوقع في يوليو تموز، إذ هبطت 2.1% عن الشهر السابق، في حين شهدت الواردات تراجعا غير متوقع، بلغ 1.5%.

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وكان استطلاع لرويترز قد توقع تراجع الصادرات على أساس شهري بنسبة 2.3% وزيادة الواردات 0.8%.

وقال المكتب إن الصادرات الألمانية إلى روسيا انخفضت 15.1% مقارنة بالشهر السابق، بعد تراجعها بنسبة 60% في مارس وسط العقوبات الغربية الصارمة على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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