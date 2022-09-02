نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في أغسطس للشهر الخامس… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 06:11 مساءً - سي ان بي سي _ انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية في أغسطس آب للشهر الخامس على التوالي مع هبوط أسعار أغلب السلع المرجعية، بحسب تقرير جديد صادر اليوم الجمعة،عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو .

وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء الخاضع لمراقبة حثيثة 138.0 نقطة في أغسطس، بانخفاض نسبته 1.9% عن يوليو، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 7.9% من قيمته قبل عام.

ويتتبع هذا المؤشر التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأكثر تداولًا.

وانخفض مؤشر فاو لأسعار الحبوب بنسبة 1.4% عن الشهر السابق، مدفوعًا بانخفاض الأسعار الدولية للقمح بنسبة 5.1%، ما يعكس تحسنًا في توقعات الإنتاج في أمريكا الشمالية والاتحاد الروسي، فضلًا عن استئناف عمليات التصدير من موانئ البحر الأسود في أوكرانيا .

وظلت أسعار الأرز ثابتة في المتوسط خلال الشهر، بينما ارتفعت أسعار الحبوب الخشنة بنسبة هامشية بلغت 0.2%، حيث تم تعويض ارتفاع أسعار الذرة العالمية الناجم عن الأحوال الجوية الحارة والجافة المحيطة بزراعتها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بانخفاض أسعار الشعير والذرة الرفيعة.

وتراجع مؤشر فاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.3% عن يوليو تموز، ليصبح أدنى بقليل من المستوى الذي كان عليه في أغسطس آب 2021.

وارتفعت الأسعار العالمية لزيت الصويا ارتفاعًا معتدلًا بسبب القلق من تأثير الأحوال الجوية غير المواتية على الإنتاج في الولايات المتحدة، لكنّ هذه الزيادة قد قابلتها أسعار متدنية لزيت النخيل وزيت دوار الشمس وزيت بذور اللفت، الأمر الذي عكس زيادة المتاح من زيت النخيل من إندونيسيا بسبب انخفاض الضرائب على الصادرات، والاستئناف التدريجي لشحن زيت دوار الشمس من موانئ أوكرانيا.

وهبط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 2% في أغسطس آب ولو أنه بقي أعلى بنسبة 23.5% من قيمته المسجلة في يوليو 2021.

وارتفعت الأسعار العالمية للأجبان للشهر العاشر على التوالي، بينما تراجعت أسعار الحليب وسط توقعات بزيادة الإمدادات من نيوزيلندا، رغم انخفاض الإنتاج في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 1.5% عن شهر يوليو تموز ولكنه ظل أعلى بنسبة 8.2% من قيمته المسجلة قبل عام.

وتراجعت الأسعار الدولية للحوم الدواجن في أغسطس آب وسط ازدياد الكمية المتاحة منها للتصدير العالمي، فيما تدنت الأسعار العالمية للحوم الأبقار بسبب ضعف الطلب المحلي عليها في بعض الدول المصدّرة الرئيسية.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 2.1% إلى أدنى مستوى له منذ يوليو تموز 2021، وهذا ناجم بشكل أساسي عن زيادة الصادرات من الهند وانخفاض أسعار الإيثانول في البرازيل.

وشهدت أسعار الغذاء العالمية فورة كبيرة جراء حرب أوكرانيا والتي رفعت أسعار الحبوب والذرة نظرًا لما تمثله أوكرانيا وروسيا للإنتاج العالمي.