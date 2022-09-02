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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: انتهاء موسم توريد القمح باستلام نصف المنتج… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 04:08 مساءً - أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، قراراً وزاريا بانتهاء موسم توريد القمح المحلي مع إغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية، إضافة إلى سحب واستخدام الأقماح المحلية لموسم 2022 للطحن بنسب الخلط المحددة من قبل اللجنة الرئيسية لبرامج القمح التمويني، تحت اشراف اللجان المشكلة طبقاً لضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية لموسم 2022.
وأكد المصيلحي أن نسب التوريد هذا العام وصلت الى 4.2 مليون طن ، وهي نصف الكمية المنتجة بمصر هذا العام، مؤكدا أن عمليات التوريد هذا العام تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي بعد الزيادة التي أقرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لهم هذا العام.
ومن جانبه أشار أحمد كمال متحدث الوزارة إلى أن المشروع القومي للصوامع الذي تبناه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو ما سمح بتخزين كل هذه الكميات من القمح بعد زيادة الطاقة التخزينية إلى 4 مليون طن بعد ان كانت لا تزيد عن 1.2 مليون طن قبل عام 2014.
وأوضح كمال أن الوزارة هذا الموسم سهلت التوريد على المزارعين بزيادة نقاط الاستقبال إلى 450 نقطة متنوعة ما بين صوامع وهناجر وبناكر وشون مطورة.
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