وزير التموين: انتهاء موسم توريد القمح باستلام نصف المنتج…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 04:08 مساءً - أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية ، قراراً وزاريا بانتهاء موسم توريد القمح المحلي مع إغلاق كافة المواقع التخزينية ‏التابعة للجهات المسوقة الرئيسية، إضافة إلى سحب ‏واستخدام الأقماح المحلية لموسم 2022 للطحن بنسب الخلط ‏المحددة من قبل اللجنة الرئيسية لبرامج القمح التمويني، تحت ‏اشراف اللجان المشكلة طبقاً لضوابط المنظمة لتداول الاقماح ‏المحلية لموسم 2022.

وأكد ‏المصيلحي أن نسب التوريد ‏هذا العام وصلت الى 4.2 مليون طن ، وهي نصف الكمية ‏المنتجة بمصر هذا العام، مؤكدا أن عمليات التوريد هذا العام ‏تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي ‏بعد الزيادة التي أقرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لهم هذا العام.

ومن جانبه أشار أحمد كمال متحدث الوزارة إلى أن ‏المشروع القومي للصوامع الذي تبناه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو ما ‏سمح بتخزين كل هذه الكميات من القمح بعد زيادة الطاقة ‏التخزينية إلى 4 مليون طن بعد ان كانت لا تزيد عن 1.2 ‏مليون طن قبل عام 2014.

وأوضح كمال أن الوزارة هذا الموسم ‏سهلت التوريد على المزارعين بزيادة نقاط الاستقبال إلى 450 ‏نقطة متنوعة ما بين صوامع وهناجر وبناكر وشون ‏مطورة.