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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل البطالة في إيطاليا يتراجع إلى أقل مستوياته منذ 27 شهرا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 04:08 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي الصادرة اليوم الخميس، تراجع معدل البطالة في إيطاليا إلى أقل مستوياته منذ 27 شهرا.
وذكر المكتب أن معدل البطالة تراجع خلال يوليو الماضي إلى 7.9% مقابل 8% خلال يونيو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المعدل إلى 8.1%.
وبلغ معدل البطالة خلال يوليو الماضي أقل مستوى له منذ أبريل 2020 عندما سجل 7.5%.
كما أظهرت البيانات تراجع معدل التوظيف في إيطاليا إلى 60.3% مقابل 60.4% خلال الفترة نفسها.
وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً إلى 24% خلال يوليو الماضي مقابل 23.9% خلال يونيو الماضي.
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