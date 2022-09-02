الغزل والنسيج: سداد ديون بقيمة 23 مليار جنيه

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 02:06 مساءً - آية مصطفى_ أكد دكتور هاني محمود، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ومستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إعادة هيكلة كافة شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة، موضحًا أنه تم سداد ديون معظم الشركات والتي كانت تقدر بما يقرب من 23 مليار جنيه.

وقال مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صناع القرار” عبر فضائية “صدى البلد”، إنه في ضوء تطوير الصناعة تم إنشاء أكبر مركز تدريب لمهندسين وفنيين الغزل والنسيج والذي تم افتتاحه خلال شهر يونيه من العام الماضي، إضافة إلى التطوير الشامل للمصانع بالاستعانة بماكينات تعمل بتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح محمود أنه تم الاستعانة بشركة عالمية بمجال الغزل والنسيج لتقديم تقدير شامل لإنشاء أكبر مصنع غزل ونسيج بالعالم، مشيرًا إلى عقد شركة منفصلة مسؤولة عن تسويق وتصدير المنتجات الخاصة بشركات الغزل والنسيج.