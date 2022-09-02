مال وأعمال

نوفاك: دول أوبك+ والهند والصين لا تؤيد فكرة وضع سقف لسعر…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نوفاك: دول أوبك+ والهند والصين لا تؤيد فكرة وضع سقف لسعر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 11:07 صباحاً - روسيا اليوم _ صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ، اليوم الخميس، بأن دول مجموعة “أوبك+” وكذلك الهند والصين لم تؤيد فكرة فرض سقف على سعر النفط من روسيا.

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وقال المسؤول الروسي للصحفيين اليوم: “لم أسمع، على الأقل، من الصين والهند “أنهما دعمتا مبادرة وضع سقف لسعر النفط الروسي”، لم نسمع ذلك أيضا من منتجي النفط الآخرين المشاركين في السوق، ولو حتى دولة واحدة لم تدعم هذه العبثية التي تجري مناقشتها”.

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واعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي فكرة وضع سقف على سعر برميل النفط الروسي بالأمر سخيف، محذرا من أن خطوة كهذه ستدمر سوق النفط العالمية بالكامل.

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وشدد المسؤول الروسي على أن بلاده لن تقوم بتوريد النفط ومنتجاته إلى الدول التي ستدعم هذه المبادرة.

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وفيما يتعلق بإنتاج روسيا من الذهب الأسود، أفاد نوفاك بأن إنتاج روسيا من الخام يمكن أن يبلغ بحلول نهاية العام 2022 مستوى 520 – 525 مليون طن.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن وزراء مالية “مجموعة السبع” قد يصادقون على خطة تحدد سقف سعر النفط الروسي، وذلك في إطار سياسة العقوبات ضد روسيا.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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