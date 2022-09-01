طلبات إعانة البطالة الأمريكية تواصل التراجع

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 سبتمبر 2022 09:11 مساءً - – انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات إعانة البطالة مجددا الأسبوع الماضي، كما تراجع تسريح العاملين في أغسطس، مما يتفق مع الطلب القوي والأوضاع الشحيحة في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع خمسة‭ ‬آلاف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 232 ألفا في الأسبوع المنتهي في 27 أغسطس.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لإظهار انخفاض عدد الطلبات بمقدار ستة آلاف عما تم إعلانه سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا 248 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وعلى الرغم من الزيادات الكبيرة التي أقرها الفيدرالي الأمريكي في أسعار الفائدة لكبح التضخم، الأمر الذي أثار خطر حدوث ركود، فإنه لا توجد أي مؤشرات حتى الآن على تسريح للعاملين على نطاق واسع.

ولا تزال طلبات إعانة البطالة أقل من نطاق 270-300 ألف الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى تباطؤ فعلي في سوق العمل.