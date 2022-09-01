مال وأعمال

أسعار مواد البناء في طريقها إلى الاستقرار

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار مواد البناء في طريقها إلى الاستقرار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 سبتمبر 2022 09:11 مساءً - هاجر عطية _ أوضح المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة، أن أسعار الحديد مستقرة منذ بداية أغسطس بمتوسط 17800 جنيه من أرض المصنع ويباع للمستهلك بسعر 18200 جنيه حسب مسافة النقل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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