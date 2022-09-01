أسعار الذهب تحقق مكاسب بنحو 75 جنيها خلال أغسطس

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تحقق مكاسب بنحو 75 جنيها خلال أغسطس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 1 سبتمبر 2022 07:09 مساءً - شاهندة إبرهيم – حققت أسعار الذهب بالسوق المحلية مكاسب بنحو 75 جنيهًا، بنسبة زيادة بلغت 7.3% خلال تعاملات شهر أغسطس 2022.
في المقابل تراجعت الأسعار بالسوق العالمية، بنحو 3% ، إذ فقدت الأوقية 54 دولارًا خلال شهر أغسطس الماضي، لتواصل تراجعها للشهر الخامس على التوالي.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت تقلبات سعرية خلال شهر أغسطس الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1030 جنيهًا، ولامس مستوى 1115 جنيهًا واختتم التعاملات الشهرية عند مستوى 1105 جنيهات.
وأضاف: الأوقية العالمية افتتحت التعاملات عند مستوى 1764 دولارًا، ولامست مستوى 1802 دولار، واختتمت التداولات عند مستوى 1710 دولار، وذلك بفعل ارتفاع الدولار، والتوقعات القوية برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بزيادة 75 نقطة أساس خلال اجتماع الشهر الجاري.
وأوضح أن تصريحات رئيس الفيدرالي الفيدرالي جيروم باول في خطابه بمؤتمر البنوك المركزية في “جاكسون هول” خلال اغسطس الماضي، بأن البنك سيواصل مكافحة التضخم، واستعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل استثنائي” خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 21 سبتمبر، أدى لارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وأثر بالسلب على أسعار الذهب.
وأضاف أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية، بجانب ارتفاع الطلب في ظل توجه المواطنين للشراء تحسبًا لزيادات جديدة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن السوق المحلية تشهد حالة من عدم الاستقرار في ظل ترقبها لتحرير محتمل لسعر صرف الدولار أمام الجنيه على المستوى القريب.
وكان البنك المركزي المصري المصري قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه الاخير في 18 أغسطس الماضي، وذكر بيان للمركزي أن لجنة السياسة النقديـة قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، و12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.
وفي سياق أخر، بلغت مشتريات المصريين من الذهب والمجوهرات نحو 17.1 طن، خلال النصف الأول من العام الجاري، تتضمن 15.7 طن مشغولات، و1.4 طن من السبائك والجنيهات، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي الصادر خلال شهر أغسطس الماضي، كما احتل المركزي المصري ثاني اكبر مشتري للذهب خلال نفس الفترة، بمقدار يبلغ نحو 44 طنًا.
وفي سياق متصل، شهدت أسعار الذهب بالسوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل جرام الذهب مستوى 1103 جنيهات، في ظل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1700 دولار.
وأضاف أن عيار 24 سجل 1261 جنيهًا، وعيار 18 حقق 946 جنيهًا، وبلغ عيار 14 نحو 736 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8824 جنيهًا.
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