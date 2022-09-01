نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تحقق مكاسب بنحو 75 جنيها خلال أغسطس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 سبتمبر 2022 07:09 مساءً - شاهندة إبرهيم – حققت أسعار الذهب بالسوق المحلية مكاسب بنحو 75 جنيهًا، بنسبة زيادة بلغت 7.3% خلال تعاملات شهر أغسطس 2022.

في المقابل تراجعت الأسعار بالسوق العالمية، بنحو 3% ، إذ فقدت الأوقية 54 دولارًا خلال شهر أغسطس الماضي، لتواصل تراجعها للشهر الخامس على التوالي.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت تقلبات سعرية خلال شهر أغسطس الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1030 جنيهًا، ولامس مستوى 1115 جنيهًا واختتم التعاملات الشهرية عند مستوى 1105 جنيهات.

وأضاف: الأوقية العالمية افتتحت التعاملات عند مستوى 1764 دولارًا، ولامست مستوى 1802 دولار، واختتمت التداولات عند مستوى 1710 دولار، وذلك بفعل ارتفاع الدولار، والتوقعات القوية برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بزيادة 75 نقطة أساس خلال اجتماع الشهر الجاري.

وأوضح أن تصريحات رئيس الفيدرالي الفيدرالي جيروم باول في خطابه بمؤتمر البنوك المركزية في “جاكسون هول” خلال اغسطس الماضي، بأن البنك سيواصل مكافحة التضخم، واستعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل استثنائي” خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 21 سبتمبر، أدى لارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وأثر بالسلب على أسعار الذهب.

وأضاف أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية، بجانب ارتفاع الطلب في ظل توجه المواطنين للشراء تحسبًا لزيادات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن السوق المحلية تشهد حالة من عدم الاستقرار في ظل ترقبها لتحرير محتمل لسعر صرف الدولار أمام الجنيه على المستوى القريب.

وكان البنك المركزي المصري المصري قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه الاخير في 18 أغسطس الماضي، وذكر بيان للمركزي أن لجنة السياسة النقديـة قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، و12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

وفي سياق أخر، بلغت مشتريات المصريين من الذهب والمجوهرات نحو 17.1 طن، خلال النصف الأول من العام الجاري، تتضمن 15.7 طن مشغولات، و1.4 طن من السبائك والجنيهات، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي الصادر خلال شهر أغسطس الماضي، كما احتل المركزي المصري ثاني اكبر مشتري للذهب خلال نفس الفترة، بمقدار يبلغ نحو 44 طنًا.

وفي سياق متصل، شهدت أسعار الذهب بالسوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل جرام الذهب مستوى 1103 جنيهات، في ظل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1700 دولار.

وأضاف أن عيار 24 سجل 1261 جنيهًا، وعيار 18 حقق 946 جنيهًا، وبلغ عيار 14 نحو 736 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8824 جنيهًا.