جازبروم الروسية توقف إمدادات الغاز لإنجي الفرنسية بشكل كامل

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 سبتمبر 2022 04:08 مساءً - سي ان بي سي _ أوقفت شركة جازبروم الروسية إمدادات الغاز بشكل كامل عن إنجي الفرنسية ذلك بسبب خلاف بين الطرفين على تطبيق بعض بنود العقود.

وذكرت جازبروم أنها لم تتسلم كامل المبلغ المستحق للسداد من الشركة الفرنسية، ولذلك أخطرت الشركة الروسية نظيرتها الفرنسية أنها ستقوم بالتعليق الكامل لإمدادات الغاز من 1 سبتمبر حتى لحظة استلام الأموال الخاصة بالغاز الموفر بالكامل.

وكانتGazprom الروسية أبلغت شركة Engie الفرنسية أنها ستبدأ بتخفيض شحنات الغاز.

وقالت Engie إنها قامت بالفعل بتأمين الكميات اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها ومتطلباتهم الخاصة ، ووضع العديد من التدابير لتقليل أي آثار مالية ومادية مباشرة والتي يمكن أن تنجم عن انقطاع في إمدادات الغاز من قبل.

والأسبوع الماضي قالت جازبروم إن روسيا ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا لـ 3 أيام في نهاية الشهر لصيانة غير مقررة لخط الأنابيب نورد ستريم، وهو ما يزيد الضغوط على القارة بينما تسعى لإعادة ملء مخزونات الوقود قبيل الشتاء.

وتخفض موسكو بالفعل الإمدادات إلى 20% فقط من السعة الاستيعابية المعتادة لخط الأنابيب نورد ستريم 1 من روسيا إلى ألمانيا.

ومنذ حرب أوكرانيا دخلت روسيا ودول أوروبا التي تصدر لهم الغاز في سجال حول إمدادات الغاز الطبيعي بعد عقوبات فرضتها الدول الغربية على موسكو بسبب الحرب.

ورغم المشكلات في توريد الغاز إلا أن الشركة قالت أمس الأربعاء، إنها حققت نتائج جيدة جداً في النصف الأول من 2022 وإن الإيرادات السنوية ستتجاوز مستويات العام الماضي، بدعم من زيادات حادة في الأسعار طغت على انخفاض حاد في إنتاج وصادرات الغاز.