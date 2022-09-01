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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قناة السويس: عودة حركة السفن بعد تعويم ناقلة بترول جنحت… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 1 سبتمبر 2022 02:05 مساءً - دوت الخليج – أكد المتحدث باسم هيئة قناة السويس، جورج صفوت، فتح المجرى الملاحي وعودة حركة السفن، خلال دقائق، بشكل طبيعي بعد تعويم سفينة البترول التي جنحت بالمجرى، مساء الأربعاء.
وأوضح صفوت، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أنه “وفي حدود السابعة والربع مساءً، واجهت إحدى السفن القادمة من البرتغال إلى ميناء ينبع السعودي، مشكلة في أنظمة التوجيه، وجنحت بشكل طفيف، وتوقفت حركة الملاحي في القناة لوقت وجيز”.
وتابع: “على الفور وجه رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، بالدفع بالقاطرات البحرية، التي بدأت في شد السفينة”.
وأضاف المتحدث باسم هيئة قناة السويس: “فتحنا المجرى الملاحي، وخلال دقائق ستعود الحركة الملاحية بشكل طبيعي”.
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