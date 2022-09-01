انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022: البطلي بـ33 جنيه والان مع التفاصيل

أسعار الأسماك اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022:

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 1 سبتمبر من عام 2022 حالة من التراجع في بعض الأنواع، والارتفاع في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الثلاثاء.1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 33 جنيهًا