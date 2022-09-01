أسعار النفط تواصل الهبوط متضررة من مخاوف حيال الطلب

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 سبتمبر 2022 12:11 مساءً - – واصلت أسعار النفط الهبوط يوم الأربعاء مدفوعة بمخاوف مواصلة الاقتصاد العالمي التباطؤ مع فرض قيود جديدة لكبح الإصابات بكوفيد-19 في الصين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر، التي ينقضي تداولها الأربعاء، جلسة التداول منخفضة 2.82 دولار، أو 2.8%، لتسجل عند التسوية 96.49 دولار للبرميل.

وهبطت عقود نوفمبر الأكثر نشاطا 2.20 دولار إلى 95.64 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 2.09 دولار، أو 2.3%، إلى 89.55 دولار للبرميل.

وواصل نشاط المصانع في الصين التراجع في أغسطس بسبب الإصابات الجديدة بكوفيد-19 وأسوأ موجة حارة في عقود وأزمة سوق العقارات، مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيجد صعوبة في الحفاظ على قوته الدافعة.

ومن ناحية أخرى، قالت اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة أوبك+ عقب اجتماعها يوم الأربعاء إنها تتوقع الآن فائضا في سوق النفط هذا العام قدره 400 ألف برميل يوميا، وهو أصغر بكثير من تقديراتها قبيل الاجتماع البالغة 900 ألف برميل يوميا لكنه مرتفع 100 ألف برميل عن توقعاتها قبل شهر.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين تراجع مخزون البنزين 1.2 مليون برميل.