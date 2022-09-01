انت الان تتابع خبر الحكومة تبشر بمشاريع ضخمة بالذهب والفوسفات والسيليكا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، خلال لقائه نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد وعضو مجلس النقابة رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول المهندس لؤي الرمحي، والوفد المرافق لهم، عن وجود مشاريع تنقيب استثمارية ضخمة في مواد الفوسفات والذهب ورمل السيليكا والبازلت في مناطق مختلفة في الأردن.



وأضاف الخرابشة أن تلك المشاريع المختلفة ستساهم في إيجاد فرص تشغيل للمهندسين في المجالات المختلفة إذا ما تم استثمارها بالطريقة المثلى.



وأكد استعداد الوزارة للتعاون التام مع نقابة المهندسين والاستفادة من الخبرات الهندسية والكفاءات التي تمتلكها النقابة، مشيرا إلى ضرورة التوجه نحو التطلعات العالمية والخروج من الطرق التقليدية في التعاطي مع الأسواق المختلفة.



وعلى صعيد تدريب المهندسين، ومهندسي المناجم والتعدين، أبدى الوزير الخرابشة استعداد الوزارة للتعاون مع نقابة المهندسين من أجل زيادة اعداد المتدربين في مقر الوزارة والشركات التابعة لها، لافتا إلى أن الشركة العربية للتعدين وبالتعاون مع وزارة الطاقة وشركات محلية وعربية، تقوم بإنشاء مركز تدريب ضخم يمتلك مختبرات ذات كفاءة عالية ستشكل فرصة كبيرة لمهندسي التعدين لاكتساب خبرات حقيقية.



بدوره، أكد نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، أن النقابة ستقوم بإعداد دراسة شاملة حول التشارك مع وزارة الطاقة للاستثمار في المشاريع المطروحة، بما يساهم في افساح المجال للمهندسين تنويع خبراتهم ومهاراتهم وايجاد فرص تشغيل لهم، خاصة فيما يتعلق بمجال التعدين.

وأشار إلى أن النقابة ومن خلال مركز الدراسات والبحوث الهندسية، ستقوم بإعداد دراسة جدوى اقتصادية واعداد خطة لتطوير الخامات الاردنية بالاستعانة بخبراتها المختلفة، مشيرا إلى أن الانخراط في المشاريع المطروحة من قبل الوزارة يصب في المصلحة الوطنية ومصلحة النقابة في تنويع استثماراتها.



وأكد على ضرورة اشراك مهندسي التعدين في مواقع العمل المختلفة، كونهم يساهمون في تحسين طبيعة العمل والحفاظ على الأمن والسلامة العامة إضافة إلى كونهم يشكلون اضافة نوعية لتحسين العمل، خاصة وأن العمل في المواقع المختلفة يشوبه ضعف التنظيم وغياب لبعض تدابير السلامة العامة.



وقدم نائب النقيب شكره للوزير الخرابشة ووزارة الطاقة على جهودهم الدائمة وتعاونهم المستمر مع نقابة المهندسين وتقديم التسهيلات في كافة المجالات.



من جانبه، لفت عضو مجلس النقابة رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين المهندس لؤي الرمحي، الى ضرورة تعاون الوزارة في مجال تدريب المهندسين واستخدام المختبرات المختلفة لديها، وتدريب المهندسين في المشاريع المتخصصة في التعدين وتأهيلهم لدخول سوق العمل، إضافة إلى مشاركة الوزارة بالفعاليات المختلفة التي تعقدها الشعبة من خلال النقابة.



ودعا المهندس الرمحي إلى ضرورة وجود مهندسي التعدين في المشاريع المختلفة، باعتبارهم متخصصين في مجال عملهم، بما يساهم في جودة نوعية العمل ورفع كفاءته.



وبحث الجانبان موضوع اشراك نقابة المهندسين وشعبة هندسة المناجم والتعدين في لجنة الشراكة مع القطاع الخاص بالتعدين في الوزارة، واللجان المتخصصة الاخرى ذات العلاقة، إضافة إلى زيادة اعداد المهندسين على برنامج التدريب الموقع مع الوزارة، حيث سيتم عقد اجتماع لاحق للاتفاق على تلك الامور.



وحضر اللقاء نائب رئيس الشعبة المهندس أنور طميزة، وأعضاء مجلس الشعبة المهندس نبيل عديلات والمهندس صالح الشديفات.

