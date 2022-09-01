انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في تركيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في تركيا، الخميس، بنحو 20% للأسر، ونحو 50% للقطاع الصناعي، مما زاد الضغوط على التضخم الذي بلع قرابة 80% في تموز/يوليو، وقف هيئة تنظيم الطاقة التركية.



ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وفقا لحسابات رويترز، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضا إلى زيادة غير مباشرة في التضخم إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين.



وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20%، وبنسبة 30% للقطاع العام والخدمات و50% للقطاع الصناعي.



وقالت شركة بوتاش الحكومية المستوردة للطاقة إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4%، و47.6% لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8 للمستخدمين الصناعيين الكبار.



وقالت بوتاش إن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 49.5%.



وأرجعت هيئة تنظيم الطاقة وبوتاش زيادات الأسعار إلى الصراع في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك جائحة كورونا.



وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هذا العام، فضلا عن الانخفاض الحاد في الليرة- 44% في 2021 وأكثر من 27% هذا العام- إلى ارتفاع الأسعار محليا.

