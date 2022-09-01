انت الان تتابع خبر الحمل الكهربائي الأربعاء عند 3850 ميجاواط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، باستقرار الحمل الكهربائي المسجل، مساء أمس الأربعاء، عند 3850 ميجاواط، وهو ذات الحمل المسجل مساء الثلاثاء الماضي.



وارتفع الحمل الصباحي ليصل إلى 3800 ميجاواط والذي بلغ صباح الثلاثاء 3770 ميجاواط، فيما كان أقصى حمل كهربائي مسجل في المملكة في كانون الثاني الماضي، 4010 ميجاواط.



وتوقعت شركة الكهرباء الوطنية ارتفاع حمل النظام الكهربائي خلال ذروة موجة الحر التي تؤثر على المملكة حاليا بنسبة 5 بالمئة، عن أعلى حمل تم تسجيله منذ بداية الصيف الحالي، وبنسبة 11 بالمئة عن أعلى مستوى سجل صيف العام الماضي، والذي بلغ 3330 ميجاواط.



يذكر أن شركة الكهرباء الوطنية قد رفعت جاهزيتها للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة.

