نعرض لكم الان تفاصيل خبر ناسا تطلب 5 مهام فضائية إضافية من سبيس إكس في صفقة بقيمة 1.4… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 سبتمبر 2022 09:11 صباحاً - – قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن شركة سبيس إكس ستطلق لصالحها 5 مهام إضافية لرواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في نهاية العقد الحالي. وأوضحت ناسا أن المهام الإضافية تأتي بموجب تعاقد بقيمة 1.4 مليار دولار تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، مما يرفع إجمالي عدد المهام التي تعاقدت عليها الشركة لكبسولتها كرو دراجون إلى 14.

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