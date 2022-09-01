الزراعة: زيادة سعر توريد أردب القمح ترفع العائد الاقتصادي من…

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 سبتمبر 2022 09:11 صباحاً - آية مصطفى – قال عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن قرار زيادة سعر أردب القمح 1000 جنيه يستهدف التوسع في زراعة المحصول وأن يكون العائد منها اقتصاديا ومربحًا ومنافسا للمحاصيل الأخرى، مثل البرسيم، الذي يزرع على مساحة 1.4 مليون فدان بما يفوق احتياجاتنا.

كان مجلس الوزراء، قد وافق خلال اجتماعه اليوم، على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل “توريدات عام 2023″، في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.

وأشار الشناوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، إلى اهتمام وزير الزراعة، السيد القصير، بفرض سياسة زراعية واضحة تتماشى مع البعد الاستراتيجي للدولة المصرية بالحفاظ على الأمن الغذائي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.