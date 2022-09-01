اتحاد الغرف التجارية: لا نقص في رصيد الشاي أو البن أو أي…

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 سبتمبر 2022 01:13 صباحاً - دوت الخليج – نفى الاتحاد العام للغرف التجارية وجود نقص في رصيد أي سلعة أساسية، مشيرًا إلى مراجعة الأرصدة يوميا، سواء تلك التي لدى وزارة التموين من مخزون استراتيجي أو لدى القطاع الخاص من مستوردين وصناع وتجار جملة وتجزئة.

وأشار الاتحاد، في بيان مساء اليوم، إلى تحديد الحد الأدنى لرصيد أي سلعة وبناءً عليه تستورد الدولة فورًا في حالة قرب الوصول إلى هذا الحد؛ للحفاظ على رصيد استراتيجي داخل البلاد يتجاوز 3 أشهر من أي سلعة ويصل إلى 6 و9 أشهر للسلع الأساسية.

وتابع: “كما يتم التوجيه بضخ السلع التي يقل عرضها بأي محافظة بناء على المسح الميداني لضمان توافر جميع السلع في ربوع مصر كافة”.

وذكر الاتحاد أنه بالنسبة لما أثير حول الشاي والبن، فرصيد الشاي يتجاوز 91,670 طن، والذي يكفي لاستهلاك أكثر من 13 شهرا، وبالنسبة للبن فالرصيد يتجاوز 18,960 طن والذى يكفي لاستهلاك أكثر من 3 اشهر ونصف، بخلاف الأرصدة في الموانئ والتي ستضاف للرصيد بمجرد سداد قيمتها.

وأضاف أن اللجان كافة تعرض على رئيس الوزراء ووزيري التموين والتجارة والصناعة الموقف يوميا للتنسيق مع محافظ البنك المركزي المصري؛ لتعجيل سداد قيمة الشحنات الموجودة فعليا بالموانئ لتعويض ما تم استهلاكه والحفاظ على حجم الأرصدة لمصر ككل وليس لشركة بعينها.

وذكر البيان أن “الدولة لها أنياب لمن يضر بالاقتصاد القومي ممن يدعون تمثيلهم للغرف التجارية واتحادها العام وشعبهم المتخصصة، سواء بالإشارات السعرية او الترويج لشائعات نقص السلع أو رفع الأسعار بغرامات تصل إلى 100 مليون جنيه طبقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”.