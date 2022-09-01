مال وأعمال

أسعار البنزين في الولايات المتحدة تهبط إلى مستويات ما قبل…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار البنزين في الولايات المتحدة تهبط إلى مستويات ما قبل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 سبتمبر 2022 12:11 صباحاً - – هبطت أسعار البنزين للجملة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الأربعاء، مما يشير إلى أن قائدي السيارات سيرون أسعارا أقل في محطات الوقود في الأسابيع المقبلة.

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وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للبنزين إلى 2.5899 دولار للجالون وهو أدنى مستوى منذ 18 فبراير قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أطلق عقوبات من الولايات المتحدة وحلفائها دفعت الأسعار في مختلف أسواق الطاقة إلى أعلى مستوياتها في عدة أعوام.

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وكانت تكاليف الطاقة المحرك الرئيس للتضخم حول العالم مع تسجيل أسعار البنزين للتجزئة في الولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق عند أكثر من 5 دولارات للجالون في منتصف يونيو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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