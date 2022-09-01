- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع معدلات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال أغسطس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 1 سبتمبر 2022 12:11 صباحاً - العربية دوت نت – أظهرت بيانات تقرير التوظيف الوطني الأمريكي ADP تراجع عدد الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع الخاص في أغسطس إلى 132 ألف وظيفة فقط، انخفاضا من 270 ألف وظيفة في يوليو.
وتعد هذه أقوى إشارة على تراجع قوة سوق العمل، في ظل تسجيل الاقتصاد الأمريكي لربعين متتاليين من الانكماش.
من جهة أخرى، توقع جون وليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، رفع أسعار الفائدة بنسبة تكفي لتقييد النمو وخفض التضخم، مع إبقائها على مستويات مرتفعة حتى نهاية العام المقبل.
كما توقع وليامز أن ترتفع أسعار الفائدة إلى مستويات 3.5%، وذلك لوضع ضغوط نزولية على التضخم وتحقيق توازن أفضل بين الطلب والعرض.
وأشار إلى أن مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي بمستويات تضخم عند 2.5 إلى 3% قد تتحقق في العام المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع معدلات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.