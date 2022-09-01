مال وأعمال

تراجع معدلات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال أغسطس

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع معدلات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال أغسطس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 سبتمبر 2022 12:11 صباحاً - العربية دوت نت – أظهرت بيانات تقرير التوظيف الوطني الأمريكي ADP تراجع عدد الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع الخاص في أغسطس إلى 132 ألف وظيفة فقط، انخفاضا من 270 ألف وظيفة في يوليو.

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وتعد هذه أقوى إشارة على تراجع قوة سوق العمل، في ظل تسجيل الاقتصاد الأمريكي لربعين متتاليين من الانكماش.

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من جهة أخرى، توقع جون وليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، رفع أسعار الفائدة بنسبة تكفي لتقييد النمو وخفض التضخم، مع إبقائها على مستويات مرتفعة حتى نهاية العام المقبل.

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كما توقع وليامز أن ترتفع أسعار الفائدة إلى مستويات 3.5%، وذلك لوضع ضغوط نزولية على التضخم وتحقيق توازن أفضل بين الطلب والعرض.

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وأشار إلى أن مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي بمستويات تضخم عند 2.5 إلى 3% قد تتحقق في العام المقبل.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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