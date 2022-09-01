تراجع معدلات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال أغسطس

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 سبتمبر 2022 12:11 صباحاً - العربية دوت نت – أظهرت بيانات تقرير التوظيف الوطني الأمريكي ADP تراجع عدد الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع الخاص في أغسطس إلى 132 ألف وظيفة فقط، انخفاضا من 270 ألف وظيفة في يوليو.

وتعد هذه أقوى إشارة على تراجع قوة سوق العمل، في ظل تسجيل الاقتصاد الأمريكي لربعين متتاليين من الانكماش.

من جهة أخرى، توقع جون وليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، رفع أسعار الفائدة بنسبة تكفي لتقييد النمو وخفض التضخم، مع إبقائها على مستويات مرتفعة حتى نهاية العام المقبل.

كما توقع وليامز أن ترتفع أسعار الفائدة إلى مستويات 3.5%، وذلك لوضع ضغوط نزولية على التضخم وتحقيق توازن أفضل بين الطلب والعرض.

وأشار إلى أن مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي بمستويات تضخم عند 2.5 إلى 3% قد تتحقق في العام المقبل.