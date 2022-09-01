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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التضامن: 100 جنيه زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات لمدة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 1 سبتمبر 2022 12:11 صباحاً - آية مصطفى – أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، صرف 100 جنيه زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات التي تقل عن 2500 جنيه، لمدة 6 أشهر، اعتبارا من سبتمبر.
وأشارت القباج، في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن أكثر من مليون أسرة ستستفيد من الدعم النقدي المقرر ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبالغة قيمتها 25 مليار جنيه تقريبًا، ويبدأ تطبيقها اعتبارا من غدٍ الخميس.
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الاستمرار في صرف المساعدات الجديدة للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.
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