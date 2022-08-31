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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إنتاج النفط الأمريكي يرتفع 1.7% في يونيو إلى أعلى مستوى منذ… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 11:07 مساءً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع في يونيو بنسبة 1.7% إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020.
وأضافت الوكالة الحكومية في تقرير شهري إن إنتاج النفط ارتفع إلى حوالي 11.8 مليون برميل يوميا في يونيو، من نحو 11.6 مليون برميل يوميا في مايو.
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