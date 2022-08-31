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إنتاج النفط الأمريكي يرتفع 1.7% في يونيو إلى أعلى مستوى منذ…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إنتاج النفط الأمريكي يرتفع 1.7% في يونيو إلى أعلى مستوى منذ… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 11:07 مساءً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع في يونيو بنسبة 1.7% إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

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وأضافت الوكالة الحكومية في تقرير شهري إن إنتاج النفط ارتفع إلى حوالي 11.8 مليون برميل يوميا في يونيو، من نحو 11.6 مليون برميل يوميا في مايو.

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مريم الجابري

مريم الجابري