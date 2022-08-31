انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.. كسر الألف ولسه مكمل والان مع التفاصيل

زيادة الذهب يسبب ركود في الأسواق

رياض - احمد صلاح - ارتفع كثيراً سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، وهذا بسبب الكثير من التقلبات الاقتصادية التي توجد في جميع أنحاء العالم، وتؤثر بشدة عليه، ويتوفر بالكثير من الأشكال والأنواع والأحجام المختلفة بكل محلات الصاغة.

ونتج عن زيادة الذهب الكبيرة حالة من الركود الكبير في جميع الأسواق المحلية والعالمية، وهو تخطي أعلي مستوى كان عليه أمس، وتوجد الكثير من الاضطرابات الحالية التي أثرت عليه بشكل كبير، ويتوفر في الوقت الحالي بجميع الأسواق المخصصة لبيعه بشكل مستمر ودائم.

سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

وتخطى ارتفاع الذهب حاجز الـ 1000 جنيه وهي من الأشياء التي جعلت الكثيرين يبتعدون كثيراً عن شرائه، ولكن يوجد البعض الذين يقومون ببيع جزء كبير منه لأنه من الاستثمارات الهامة والأساسية التي يعتمد عليها الكثير من الأشخاص في كافة الأنحاء وخاصة في الوقت الحالي.

ارتفع سعر الذهب اليوم ليسجل ذهب عيار 21 سعر 1115 جنيهاً.

كما سجل ذهب عيار 24 سعر 1274.25 جنيهاً.

وسجل ذهب عيار 18 سعر 955.75 جنيهاً.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 8920 جنيهاً.