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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط والبنزين الأمريكية هبطت 3.3 مليون برميل خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 09:11 مساءً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين زاد مخزون نواتج التقطير.
وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس إلى 418.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم لانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.
وانخفض مخزون البنزين بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 214.5 مليون برميل، مجارياً توقعات المحللين.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 111 ألف برميل إلى 111.7 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 960 ألف برميل.
وأضافت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع الأسبوع الماضي بمقدار 5 آلاف برميل يوميا إلى 1.99 مليون برميل يوميا.
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