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نعرض لكم الان تفاصيل خبر محيي الدين يحدد 5 أولويات لقمة المناخ وأبعادها الأفريقية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 08:06 مساءً - هاجر عطية _ حدد الدكتور محمود محيي الدين ، رائد الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ Cop 27، خمس أولويات لقمة المناخ المقبلة وأبعادها الأفريقية.
وأضاف محي الدين خلال كلمته في أسبوع المناخ لإفريقيا المنعقد بالجابون، أن الأولويات الخمس يتصدرها الدمج بين أولويات العمل المناخي وسياسات واستثمارات التنمية المستدامة ورؤي 2030، تليها انفاذ التعهدات المتراكمة منذ اتفاق باريس لعام 2015 حتى الأن.
وأكد محي الدين أن تفعيل البعد الإقليمي، يأتي ضمن أولويات قمة المناخ المقبلة المقرر عقدها في شرم الشيخ، مع الإشارة إلى المبادرات الإقليمية الخمسة للدمج بين الوعود بالتمويل وفرص الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي.
وأوضح أن الأولوية الرابعة تتمثل في توطين التنمية المستدامة واستثمارات ومشروعات العمل المناخي ضمن مبادرة المشروعات الذكية الخضراء في محافظات مصر السبعة وعشرين.
وأكد رائد الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ Cop 27، أن الأولية الخمسة والأخيرة للقمة المقبل هي التمويل، والتي تتفرع بدورها لعدد من البنود الاساسية، يأتي في مقدمتها موقف تعهد كوبنهاجن والمائة مليار دولار الواجب توجيهها سنويا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.
ولفت محي الدين ، إلى أن مستقبل تمويل العمل المناخي بعد عام 2025 وعلاقته بتمويل التنمية يأتي ضمن مستهدفات عنصر التمويل، إضافة إلى العمل على تخفيض الاعتماد على الديون في تمويل العمل المناخي والاستعاضة عنها باستثمارات ومنح وتمويل ميسر طويل الأجل بتكاليف رمزية.
وأشار إلى ضرورة تطوير أسواق الكربون بما يتوافق مع أهداف تمويل التنمية والعمل المناخي في البلدان النامية، ودراسة استثمارات القطاع الخاص ومعاييره الخضراء وتجنب الغسل الأخضر.
وأكد محي الدين، على أن أولوية التمويل في قمة المناخ تشمل مراجعة آليات تخفيض وإحلال الديون وربطها بالاستثمار في مشروعات العمل المناخي سواء في مجالات التوافق أو تخفيف الانبعاثات الضارة، إضافة إلى محاولة توافق موازنات الدول مع أولويات تمويل التنمية المستدامة بما فيها العمل المناخي.
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