تخصيص قطعتي أرض لشركة مصر للهيدروجين الأخضر في مجمع بنبان…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 07:08 مساءً - وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على الطلبات المقدمة من شركة مصر للهيدروجين الأخضر، (التي تم تشكيلها من تحالف شركات: سكاتك النرويجية ، و”فيرتيجلوب، وأوراسكوم) وذلك لمساعدتها في إقامة مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقة المتجددة، وتم توقيع بروتوكول بشأنه مع صندوق مصر السيادي.

ووافق المجلس على تخصيص قطعتي أرض بنظام حق الانتفاع؛ الأولى في مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية تتناسب مع قدرات 70 ميجاوات من الطاقة الشمسية، والثانية في منطقة خليج السويس تتناسب مع قدرات 205 ميجاوات من طاقة الرياح، على أن يتم التعاقد بشأنهما مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

يأتي ذلك، حرصا من الحكومة المصرية على المساهمة في تسريع وتيرة العمل بمشروع الشركة وتشغيله، تزامنا مع مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.