مال وأعمال

تخصيص قطعتي أرض لشركة مصر للهيدروجين الأخضر في مجمع بنبان…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تخصيص قطعتي أرض لشركة مصر للهيدروجين الأخضر في مجمع بنبان… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 07:08 مساءً - وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على الطلبات المقدمة من شركة مصر للهيدروجين الأخضر، (التي تم تشكيلها من تحالف شركات: سكاتك النرويجية ، و”فيرتيجلوب، وأوراسكوم) وذلك لمساعدتها في إقامة مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقة المتجددة، وتم توقيع بروتوكول بشأنه مع صندوق مصر السيادي.

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ووافق المجلس على تخصيص قطعتي أرض بنظام حق الانتفاع؛ الأولى في مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية تتناسب مع قدرات 70 ميجاوات من الطاقة الشمسية، والثانية في منطقة خليج السويس تتناسب مع قدرات 205 ميجاوات من طاقة الرياح، على أن يتم التعاقد بشأنهما مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

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يأتي ذلك، حرصا من الحكومة المصرية على المساهمة في تسريع وتيرة العمل بمشروع الشركة وتشغيله، تزامنا مع مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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